Дима Билан написал гадости Яне Рудковский и Ксении Собчак. Поклонники гадают, что именно сподвигло звезду на такой шаг.

Дима Билан написал гадости Яне Рудковский и Ксении Собчак.Поклонники гадают, что именно сподвигло звезду на такой шаг.Яна Рудковскаяопубликовала в личном Instagram нежное фото с венчания. На снимке она и еесупруг фигурист Евгений Плющенко проникновенно смотрят друг другу в глаза.Среди фолловеров, которые комментировали пост, появился певецДина Билан. "Я как-то сосал молоко из груди только что ощенившейся собаки! Вотэто круто, а не то, что ты пишешь!" – напал он на Рудковскую.Пока фанаты пытались понять какая муха укусила вокалиста,тот отправился на страницу телеведущей Ксении Собчак. Тут артист также проявилкреативность. "Я хотя бы мочусь на бомжей на спор, а не ради тупого удовольствия",– заявил теледиве Билан.Среди поклонников исполнителя начался спор. Кто-то предположил,что Дима сошел с ума, другие утверждали, что аккаунт звезды взломан. Меж тем,ближе всего к истине оказались те, кто написал, что Билан, скорее всего, принялучастие в шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале "ЧикенКарри".По правилам игры на столе перед знаменитостями кладут тристопки карточек: "звезда", "комментарий","наказание". Участник вытягивает звезду, которой должен написатьслучайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram. Если геройсоглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет – выполняеткакое-нибудь задание, которое часто бывает отвратительным, например,попробовать сырые коровьи мозги или выпить прокисшего молока.