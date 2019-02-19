Хакеры украли ролик
с постельными играми гонщика Льюиса Хэмилтона и певицы
Николь Шерзингер. Они выложили видео в интернет.
Хакеры украли ролик
с постельными играми гонщика Льюиса Хэмилтона и певицы
Николь Шерзингер. Они выложили видео в интернет.
Предположительно,
ролик интимного содержания был снял в 2015 году. В нем Хэмилтон
и Шерзингер предаются любовным утехам в постели.
Запечатленное
на мобильный телефон видео произвело в Сети фурор, быстро став популярным.
Оно собрало около 300 тысяч просмотров, сообщает .
Льюис Хэмилтон —
британский гонщик, пятикратный чемпион "Формулы-1". Он несколько раз
сходился и расходился с Николь Шерзингер, известной по группе
Pussycat Dolls. Последнее знаменитостей расставание произошло как раз
в 2015 году.
Как писали "Дни.ру", осенью прошлого года
жертвой хакеров стала американская поп-исполнительница Рианна. Они разместили
откровенные фотографии певицы в Сети. Артистка позировала полностью
обнаженной в музыкальной студии.
Отметим, что звезды
нередко становятся жертвами хакеров. Ранее злоумышленники распространили снимки
22-летней американской модели Кендалл Дженнер, запечатленной на берегу океана.
Кадры были сделаны профессиональным фотографом и должны были войти в книгу
Рассела Джеймса Angels 2018 Collector's Edition. От действий киберпреступников
пострадали Дженнифер Лоуренс, Роуз Макгоуэн и даже член монаршей семьи Меган
Маркл.