Максим Фадеев рассказал, что навсегда останется советским человеком. Продюсер разоткровенничался и неожиданно признался в чувствах.

Максим Фадеев рассказал, что навсегда останется советскимчеловеком. Продюсер разоткровенничался и неожиданно признался в чувствах.В личном Instagram Фадеев обратился к поклонникам. Он написал,что очень любит Советский союз. Артист был очень рад, когда они оценили его совместнойтрек с Эмином "Мой Азербайджан" и разделили его мнение об СССР."Все, кто жил в советское время, знают, что ту самуюромантику не искоренить, а любовь к тому времени не выбросить из сердца. Рад,что нас много!" – огорошил народ продюсер.Максим отметил, что был очень растроган. Он решилотблагодарить фанатов не только словом: звезда разыгрывает два билета на свойконцерт в Краснодаре."Условия конкурса очень простые – выкладывайте свои старыефотографии или видео и ставьте хэштег #яродилсявСССР и отмечайте меня", – объяснилазнаменитость и добавила, что снимки должны быть обязательно времен Советского союза.Выбирать победителя Фадеев будет случайным образом.Фолловеры поддержали идею Максима. В комментариях подписчикиделились воспоминаниями о жизни в СССР. "Я живу в Краснодарском крае в ст. Кущевская. Горжусь тем что родилась в СССР. Очень часто вспоминаю счастливое детство. Все жили дружно👍💖(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Грозный..Жили дружно! Ели вкусно! Чистый воздух! Горы и прекрасные воспоминания 🤗". – писали они.