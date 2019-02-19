Женщина похитила мобильный телефон у 10-летнего ребенка.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней ковровчанки. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемая, находясь в лифте с 10-летним мальчиком, похитила из бокового кармана рюкзака ребенка мобильный телефон стоимостью более 3500 рублей.Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину женщина признала, пояснив, что продала похищенный телефон своей знакомой, предварительно сменив в нем сим-карту, а вырученные деньги потратила на спиртные напитки.В ходе следствия похищенный телефон был изъят и возвращен законному владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.