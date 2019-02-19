Анастасии Балинской лучше смириться с изуродованным носом. Ничего страшного в результате неудачной ринопластики у звезды Дома 2 эксперты не видят: у человека должна быть хоть какая-то отличительная черта.

Анастасии Балинской лучше смириться с изуродованным носом. Ничегострашного в результате неудачной ринопластики у звезды "Дома 2" экспертыне видят: у человека должна быть хоть какая-то отличительная черта.Переживания Анастасии Балинской напрасны. Проблема звездыскандального телешоу "Дом 2" вовсе не в носе, считает ведущий стилистстудии "Dajmur" Анастасия Николаева."Анастасия Балинская, на мой взгляд, совершенно зряпереживает. Да, ее внешность не назвать гармоничной и изысканной – но дело не вносе. Если ее устраивает пластика и нынешняя форма собственных губ, тонепонятно, какие у нее вообще могут претензии к чему-либо", – критическиоценивает внешность экс-участницы телепроекта эксперт.Что больше всего мешает – так это отсутствиевкуса, уверена стилист. "О макияже говорить сложно. Просто зайдите в любоймагазин косметики, купите все, что там продают, нанесите это себе на лицо – ивот вы накрашены а-ля Балинская. Белые волосы и стиль одежды INSTAGIRL тоже непозволяют обвинить ее в наличии собственного стиля. Все-таки пусть оставляетнос. Должна же быть какая-то отличительная черта у человека", – подводититог эксперт.Напомним, у 27-летней Анастасии после неудачнойоперации начались серьезные осложнения. Как рассказала бывшая участница телешоу"Дом 2", она обратилась к пластическому хирургу, чтобы исправитьформу носа. Однако результат ринопластики не оправдал ожиданий звезды. ТеперьБалинская испытывает проблемы со здоровьем и собирается привлечь специалиста кответственности.