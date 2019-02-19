Анастасии Балинской лучше смириться с изуродованным носом. Ничего
страшного в результате неудачной ринопластики у звезды Дома 2 эксперты
не видят: у человека должна быть хоть какая-то отличительная черта.
Анастасии Балинской лучше смириться с изуродованным носом. Ничего
страшного в результате неудачной ринопластики у звезды "Дома 2" эксперты
не видят: у человека должна быть хоть какая-то отличительная черта.
Переживания Анастасии Балинской напрасны. Проблема звезды
скандального телешоу "Дом 2" вовсе не в носе, считает ведущий стилист
студии "Dajmur" Анастасия Николаева.
"Анастасия Балинская, на мой взгляд, совершенно зря
переживает. Да, ее внешность не назвать гармоничной и изысканной – но дело не в
носе. Если ее устраивает пластика и нынешняя форма собственных губ, то
непонятно, какие у нее вообще могут претензии к чему-либо", – критически
оценивает внешность экс-участницы телепроекта эксперт.
Что больше всего мешает – так это отсутствие
вкуса, уверена стилист. "О макияже говорить сложно. Просто зайдите в любой
магазин косметики, купите все, что там продают, нанесите это себе на лицо – и
вот вы накрашены а-ля Балинская. Белые волосы и стиль одежды INSTAGIRL тоже не
позволяют обвинить ее в наличии собственного стиля. Все-таки пусть оставляет
нос. Должна же быть какая-то отличительная черта у человека", – подводит
итог эксперт.
Напомним, у 27-летней Анастасии после неудачной
операции начались серьезные осложнения. Как рассказала бывшая участница телешоу
"Дом 2", она обратилась к пластическому хирургу, чтобы исправить
форму носа. Однако результат ринопластики не оправдал ожиданий звезды. Теперь
Балинская испытывает проблемы со здоровьем и собирается привлечь специалиста к
ответственности.