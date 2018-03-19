Акробат умер после падения с высоты во
время шоу во Флориде. О смерти воздушного гимнаста сообщило в воскресенье
руководство канадского цирка.
Акробат умер после падения с высоты во
время шоу во Флориде. О смерти воздушного гимнаста сообщило в воскресенье
руководство канадского цирка.
"С прискорбием
сообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во время
представления "Вольта" (Volta) в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст Янн
Арно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену", – цитирует представителей Cirque du Soleil
телеканал ABC.
Мужчина был доставлен в ближайшую больницу, но врачи оказались
бессильны – артист скончался от полученных травм, передает . Руководство компании-организатора обещает разобраться в
причинах этого трагического события и предлагает полное и прозрачное
сотрудничество властям, которые тут же взялись за расследование обстоятельств гибели
акробата. Ближайшие представления в Тампе отменены.
"Вся семья
Cirque du Soleil в шоке и опустошена этой
трагедией. Ян был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто знал его. В
ближайшее время мы сосредоточимся на поддержке семьи Яна и наших сотрудников,
особенно команды "Вольта", – также говорится
в заявлении дирекции шоу.
За тридцать лет существования цирка – это второй случай гибели
акробата. В 2013 году во время представления с высоты 15 метров упала и
разбилась 31-летняя артистка Сара Гийяр-Гийо. Тогда цирку был выписан штраф в
25 тысяч долларов. Суд штата Невада постановил, что причиной смерти Гийяр-Гийо
стало нарушение техники безопасности.