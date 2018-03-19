По данным Избирательной комиссии региона, после обработки 100 процентов протоколов явка составила 65,01 процента. Свои голоса отдали около 750 тысяч человек.

Во Владимирской области подведены предварительные итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации. По данным Избирательной комиссии региона, после обработки 100 процентов протоколов явка составила 65,01 процента. Свои голоса отдали около 750 тысяч человек.Избиратели Владимирской области продемонстрировали высокую гражданскую сознательность, показав рекордную с начала XXI века явку на выборы. Так, по данным региональной избирательной комиссии в 2012 году на выборах Президента РФ явка избирателей по региону составила 53,01 процента (на выборах Президента в 2008 году - 55,69 процента и в 2004 году - 56,02 процента). Таким образом, Владимирская область вошла в Топ-10 регионов по динамике итоговой явки на выборах Президента Российской Федерации относительно выборов главы государства в 2012 году. Регион занимает второе место среди субъектов РФ, уступив только Кабардино-Балкарии.По данным Избирательной комиссии региона, согласно предварительным итогам голосования во Владимирской области Владимир Путин набрал 73,65 процента голосов избирателей. Павел Грудинин – 12,63 процента. Владимир Жириновский - 7,93 процента. Ксения Собчак получила 1,45 процента голосов. У Григория Явлинского 0,83 процента, у Бориса Титова – 0,82 процента. За Сергея Бабурина проголосовало 0,73 процента избирателей, за Максима Сурайкина – 0,68 процента.Самая большая явка по области, по данным региональной избирательной комиссии, зарегистрирована в Гороховецком (76,52 процента) и Ковровском (73,07 процента), а самая низкая в Петушинском (59,07 процента) и Александровском (57,74 процента) районах.Напомним, что во Владимирской области голосование на выборах Президента России проходило на 984 избирательных участках, где работали более 9 тысяч членов участковых избирательных комиссий.