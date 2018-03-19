Меленковский консервный завод (МКЗ) в очередной раз подтвердил заслуженное звание лидера отрасли.

В рейтинг 100 лучших товаров России за 2017 годпо итогам Всероссийского конкурсавошли маринованные грибы ассорти «Владимирские», маринованные лисички, солёные белые грузди, солёные опята осенние – продукция этого предприятия.Хранители традицийПрестижный конкурс, ежегодно проводимый Росстандартом, в профессиональном сообществе считается серьёзным экзаменом качества продукции. А утверждённый Росстандартом знак «Отличник качества» - почётная награда, которую вручают за весомые производственные достижения. В канун 8 Марта этой награды удостоили Ирину Вязовскую, заместителя директора по производству.Грибы из здешних лесов всегда ценили в России. Есть исторические документы, подтверждающие, что их подавали на царских обедах.Грибы под торговой маркой «Экопродукт», выпускаемые на заводе, готовят исключительно из дикоросов, поставляя сырьё с российского Севера: из Вологодской, Кировской областей, республик Коми, Карелии.Дипломы федерального конкурса качества «получили» и овощные консервы торговой марки «МеленЪ»: маринованное ассорти «Меленковское», маринованное ассорти из патиссонов, черри, огурцов, патиссоны, маринованные с яблоками и сладким перцем, помидорчики «Черри», маринованные с зеленью и чесноком.Продукция под торговыми марками «МеленЪ» и «Экопродукт» пользуется заслуженным спросом во всех уголках России, поставляется и за рубеж, пусть и не такими большими партиями. На завод как-то прислали фото симпатичных баночек с добродушным львом на логотипе из Японии, видели меленковскую продукцию и в Австралии.И неудивительно, ведь завод традиционно представляет свою продукцию на Международной выставке «ПРОДЭКСПО». В этом году выставка была юбилейной, проходила в 25-й раз. С «серебряной» выставки меленковцы привезли 3 золотых медали!По результатам международного конкурса «Лучший продукт» на 25-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2018»дипломов и золотых медалей удостоили: маринованное ассорти из патиссонов, черри, огурцов; икру свекольную с многообещающим названием - «Прекрасная», солянку грибную из свежей капусты и уже вошедшие в сотню российских лидеров качества опята осенние соленые.Отвечая за качествоПобеды в представительных конкурсах, дипломы масштабных выставок – это результат каждодневной работы всего коллектива предприятия. В конце прошлого года ещё одного звания удостоены уже не консервы, а сам завод, признанный «Лучшим предприятием Владимирской области в перерабатывающей и пищевой промышленности» по итогам 2017 года.Каждая награда для специалистов завода – это мотивация для профессионального роста и дальнейшего совершенствования производства. Введенные в строй в минувшем году новые производственные мощности позволят МКЗ увеличить выпуск вкусной и полезной продукции.Александр Аранин, директор предприятия говорит: - Планы на 2018 год у нас значительные, выше предыдущего. Планируем увеличить объём выпускаемой продукции на 20%. Для этого потребуется увеличить объёмы заготовок овощей, расширить географию нашего партнёрства. Мы уже провели результативные переговоры с производителями Рязанской и Воронежской областей. Поставщиков мы отбираем очень серьёзно, потому что не можем рисковать качеством своей продукции. К качеству посевного материала у нас традиционно высокие требования, семена мы всегда покупаем проверенные, элитные. Даже при наличии у них сертификатов качества, дополнительно проверяем на государственных семенных станциях. Те агрохозяйства, с которыми начнём работать в новом сезоне, тоже обеспечим своими семенами. И работать будем по принятой у нас технологии – с поэтапным контролем за соблюдением режима выращивания овощных культур.Поиск новых «композиций»Можно не сомневаться, что к праздничному мартовскому столу хозяйки, которые привыкли радовать и удивлять вкусными блюдами гостей и родных, подадут что-нибудь из ассортимента Меленковского консервного завода. Потому что самый частый отзыв об овощных заготовках предприятия: «Как домашние»!Такого вкуса удаётся добиваться, сохраняя традиционные проверенные рецепты. Но это вовсе не означает, что на заводе не экспериментируют со вкусами. Новые позиции в ассортиментной линейке появляются каждый год.Золотая лауреатка «ПРОДЭКСПО-2018»свекольная икра «Прекрасная» на выставке представиливпервые. Это - новинка, как и овощная приправа «Лютеница».На заводе шутят, что ассортимент выпускаемой продукции составляет почти километр. Это если выставить все виды баночек, включая разные варианты популярных заготовок, в ряд. Около 80 наименований овощных и грибных консервов, закусок, маринованных пряностей.Трудно поверить, но при таких промышленных объёмах, предприятие очень гибко реагирует на пожелания потребителей. По результатам изучения спроса меняют тару, в которой выпускают консервы, вносят изменения в рецепты – так, как это делают хозяйки дома, учитывая вкусы и предпочтения домочадцев. Вот только в промышленном производстве продуктов питания любые нововведения требуют напряжённой работы технологов, заводской лаборатории и службы качества.В ближайших планах завода – изменить форму банок для некоторых консервов, в частности грибных под торговой маркой «Экопродукт». Такие решения принимают также на основе изучения потребительского спроса, с учётом пожеланий крупных партнёров, к которым относятся все известные торговые сети России.Участие во всероссийских и международных выставках – это не только возможность завоевать награды, прежде всего – это площадки для поиска новых партнёров, для изучения спроса, для знакомства с новыми трендами. Всё это помогает в определении стратегии дальнейшей успешной работы.КстатиМеленковский консервный заводспециализируется на изготовлении овощных консервов с 1936 года. Сейчас цеха предприятия оснащены высокопроизводительными автоматическими линиями по переработке овощного и грибного сырья, заготовленного российскими предприятиями под контролем специалистов. Качество продукции завода торговых марок «МеленЪ», «Экопродукт» подтверждено сертификатами и дипломами всероссийских и международных выставок.ООО «Меленковский консервный завод»602103, Россия, Владимирская область,г. Меленки, ул. Муромская, дом 7(49247) 2-10-14, 2-32-51, 2-24-68e-mail: mkzsec@mail.ruwww.melen.ru, www.меленъ.рфНа правах рекламы