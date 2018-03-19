Российский дзюдоист Артур Камалов на проходящем в португальской Коимбре Кубке Европы среди юниоров стал обладателем бронзовой медали в весовой категории свыше ста килограмм. Победа досталась россиянину благодаря трем победам в четырех поединках.

Российский дзюдоист Артур Камалов на проходящем в португальской Коимбре Кубке Европы среди юниоров стал обладателем бронзовой медали в весовой категории свыше ста килограмм. Победа досталась россиянину благодаря трем победам в четырех поединках.Всего же сборной России было завоевано восемь медалей: четыре золотых, одна серебряная и три бронзовые. Эти показатели позволили российской национальной команде занять первую строчку в общекомандном зачете турнира.