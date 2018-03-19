Первая ракетка мира Ане Иванович и футболист Бастиан Швайнштайгер стали родителями. Теннисистка поделилась радостным событием в своем Instagram.

Первая ракетка мираАне Иванович и футболист Бастиан Швайнштайгер стали родителями. Теннисистка поделиласьрадостным событием в своем Instagram.У пары родился сын, ему еже дали имя – Лука. "Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик.Слова не могут описать радости и счастья, которые мы чувствуем в наших сердцах!"– написала Иванович в своем микро-блоге. О том, что супругивпервые станут мамой и папой, СМИ пишут с начала сентября. Немецкое изданиеBunte со ссылкой на собственных инсайдеров, уже тогда утверждало, что Ана находится винтересном положении, сообщает Life.ru.Слухи спровоцировал один изснимков знаменитости, она разместила его в одной из соцсетей. На фото девушкаоблачена в шелковое платье-сорочку, которое облегало фигуру спортсменки и неоставляло сомнений в том, что под ним скрывается округлившийся живот. Однако официального подтверждения от самих Аны иБастиана не было … до этого момента.Напомним, чемпион мирапо футболу Бастиан Швайнштайгер и Иванович вместе с 2014 года. О том, что влюбленныерешили пожениться, стало известно в феврале 2016-го. Их свадьбасостоялась 12 июля прошлого года в Венеции.После регистрациибрака пара отправилась на водную прогулку на гондолах. На самое главноеторжество влюбленных были приглашены экс-президент "Баварии" УлиХенесс, футболист сборной Германии Томас Мюллер и главный тренер команды ЙоахимЛев.