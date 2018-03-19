Первая ракетка мира
Ане Иванович и футболист Бастиан Швайнштайгер стали родителями. Теннисистка поделилась
радостным событием в своем Instagram.
Первая ракетка мира
Ане Иванович и футболист Бастиан Швайнштайгер стали родителями. Теннисистка поделилась
радостным событием в своем Instagram.
У пары родился сын, ему еже дали имя – Лука. "Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик.
Слова не могут описать радости и счастья, которые мы чувствуем в наших сердцах!"
– написала Иванович в своем микро-блоге. О том, что супруги
впервые станут мамой и папой, СМИ пишут с начала сентября. Немецкое издание
Bunte со ссылкой на собственных инсайдеров, уже тогда утверждало, что Ана находится в
интересном положении, сообщает Life.ru.
Слухи спровоцировал один из
снимков знаменитости, она разместила его в одной из соцсетей. На фото девушка
облачена в шелковое платье-сорочку, которое облегало фигуру спортсменки и не
оставляло сомнений в том, что под ним скрывается округлившийся живот. Однако официального подтверждения от самих Аны и
Бастиана не было … до этого момента.
Напомним, чемпион мира
по футболу Бастиан Швайнштайгер и Иванович вместе с 2014 года. О том, что влюбленные
решили пожениться, стало известно в феврале 2016-го. Их свадьба
состоялась 12 июля прошлого года в Венеции.
После регистрации
брака пара отправилась на водную прогулку на гондолах. На самое главное
торжество влюбленных были приглашены экс-президент "Баварии" Ули
Хенесс, футболист сборной Германии Томас Мюллер и главный тренер команды Йоахим
Лев.