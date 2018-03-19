Погиб под фурой. Выходные в области не обошлись без аварий. На трассе М-7 в Ковровском районе Фольксваген Пассат врезался в фуру. ДТП произошло ранним утром 18 марта. Грузовая Скания с полуприцепом стояла с аварийным знаком остановки на правой полосе дороги, когда в нее на полном ходу врезалась легковушка.

19.03.2018Погиб под фурой. Выходные в области не обошлись без аварий. На трассе М-7 в Ковровском районе "Фольксваген Пассат" врезался в фуру. ДТП произошло ранним утром 18 марта. Грузовая "Скания" с полуприцепом стояла с аварийным знаком остановки на правой полосе дороги, когда в нее на полном ходу врезалась легковушка. За рулем "Пассата" был житель Новосибирска 1993 года рождения. Молодой человек двигался в сторону Нижнего Новгорода. Водителя "Фольксвагена" госпитализировали в местную больницу, а вот его пассажир 91 года рождения скончался на месте аварии.Метки: происшествия, авария, ДТП, легковушка, грузовик