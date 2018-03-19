По словам потерпевших, одна из которых – 75-летняя пенсионерка, злоумышленник в агрессивном состоянии беспричинно начал избивать граждан на улице в поселении Воскресенское...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с участковым уполномоченным полиции МО МВД России "Коммунарский" г. Москвы задержали 28-летнего москвича по подозрению в причинении побоев жителям поселения Воскресенское.В межмуниципальный отдел МВД России «Коммунарский» г. Москвы обратились местные жители, пострадавшие от побоев неизвестного мужчины. По словам потерпевших, одна из которых – 75-летняя пенсионерка, злоумышленник в агрессивном состоянии беспричинно начал избивать граждан на улице п. Воскресенское.В настоящее время шесть человек, пострадавшие от действий подозреваемого, доставлены в медицинские учреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести.По данному факту отделением дознания МО МВД России «Коммунарский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38