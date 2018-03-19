Как назвать ледовую арену? Этот вопрос владимирские чиновники задают владимирцам. На сайте мэрии открыто голосование на лучшее имя для владимирского ледового дворца. Новый спортивный комплекс откроется в этом году рядом с 32 школой. Для него владимирцы уже предложили почти полторы сотни названий.

19.03.2018Как назвать ледовую арену? Этот вопрос владимирские чиновники задают владимирцам. На сайте мэрии открыто голосование на лучшее имя для владимирского ледового дворца. Новый спортивный комплекс откроется в этом году рядом с 32 школой. Для него владимирцы уже предложили почти полторы сотни названий. В пятёрке самых популярных: "Метеор", "Ледовый дворец им. Сакуненко", "Мономах-арена", "Мой конёк" и "Снежинка". Отдать свой голос за понравившийся вариант можно на сайте мэрии:Метки: спорт, название, выбор, арена, ледовая арена, мэрия, лёд