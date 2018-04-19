Автобус без тормозов. Такое транспортное средство обнаружили инспекторы дорожного движения в ходе проверки на владимирском автовокзале. Причём, машина не стояла на ремонте в гараже, а курсировала по маршруту «Владимир-Собинка».

Автобус без тормозов. Такое транспортное средство обнаружили инспекторы дорожного движения в ходе проверки на владимирском автовокзале. Причём, машина не стояла на ремонте в гараже, а курсировала по маршруту Владимир-Собинка. Водителя оштрафовали на 500 рублей, человека, ответственного за выпуск на линию этого автобуса, ждёт наказание от 5 до 8 тысяч, а автобус отбуксировали на стоянку.