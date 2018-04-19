Мэр Москвы Сергей Собянин 19 апреля осмотрел отреставрированный фонтан Каменный цветок на территории спорткомплекса Лужники и строящуюся канатную дорогу через москву-реку, передает РИА Новости. Объект будет полностью готов ко дню открытия фонтанов в Москве, сообщил мэр.

"Каменный цветок" – один из наиболее известных объектов исторических Лужников. В центре находится скульптурная композиция в виде цветка, из бутона которого бьют 17 струй высотой до 17 метров. Их окружают еще 16 струй до 6 метров в высоту. Контур фонтана замыкают 16 пенных струй и 72 струи-отсекатели.Исторический облик фонтана полностью восстановили, а техническую начинку заменили на современную. Кроме того, на центральной площади Лужников отреставрировали еще восемь фонтанов.Канатную дорогу на 35 восьмиместных кабинок, которую запустят уже в мае, Собянин назвал уникальным объектом мирового уровня. Дорога сможет перевозить до 1,6 тысячи человек в час. В зимнее время фуникулер будут использовать как горнолыжный подъемник с четырехместными креслами, двигающийся по укороченному маршруту между верхней и средней станциями на Воробьевых горах.