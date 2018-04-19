Режиссер Никита Михалков обмолвился, что негативно относится к скандалам с домогательствами. Он считает, что огласка вредит отношениям между мужчинами и женщинами.

Режиссер Никита Михалков обмолвился, что негативно относитсяк скандалам с домогательствами. Он считает, что огласка вредит отношениям между мужчинами и женщинами.Во время пресс-конференции, посвященной открытию 40-гокинофестиваля в Москве, метр объявил, что испытывает сильное чувство зависти к той популярности,которую имеет американский продюсер Харви Вайнштейн среди женщин.Также Никита Сергеевич отметил, что выступает против всяческихсекс-скандалов и феминистских движений. "Когда тебя, далеко не Алена Делона,любят такие женщины, неважно за что, когда они имеют товарный вид. А когда онипотом теряют товарный вид и начинают тебя обвинять – это как-то некрасиво. Этоабсолютная порнография, я этого не приемлю", – сообщил режиссер. Он также поведал,что в дирекции фестиваля планировали наградить Вайнштейна за вклад в мировойкинематограф, но в результате от этой идеи было решено отказаться.Метр добавил, что ему близка позиция французской актрисы КатринДенев. "Вы же разрушаете отношения между мужчинами и женщинами.Вы пугаете мужчин, мешаете им подходить к женщинам, привлекая их к другиммужчинам", – цитирует Михалкова Daily Storm.Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался в конце2017 года из-за того, что сразу несколько десятков женщин, в том числезнаменитые актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинилипродюсера в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что представительницы слабогопола в кинокомпании подвергались назойливым "ухаживаниям" со стороныруководителя на протяжении 30 лет.