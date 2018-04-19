Режиссер Никита Михалков обмолвился, что негативно относится
к скандалам с домогательствами. Он считает, что огласка вредит отношениям между мужчинами и женщинами.
Режиссер Никита Михалков обмолвился, что негативно относится
к скандалам с домогательствами. Он считает, что огласка вредит отношениям между мужчинами и женщинами.
Во время пресс-конференции, посвященной открытию 40-го
кинофестиваля в Москве, метр объявил, что испытывает сильное чувство зависти к той популярности,
которую имеет американский продюсер Харви Вайнштейн среди женщин.
Также Никита Сергеевич отметил, что выступает против всяческих
секс-скандалов и феминистских движений. "Когда тебя, далеко не Алена Делона,
любят такие женщины, неважно за что, когда они имеют товарный вид. А когда они
потом теряют товарный вид и начинают тебя обвинять – это как-то некрасиво. Это
абсолютная порнография, я этого не приемлю", – сообщил режиссер. Он также поведал,
что в дирекции фестиваля планировали наградить Вайнштейна за вклад в мировой
кинематограф, но в результате от этой идеи было решено отказаться.
Метр добавил, что ему близка позиция французской актрисы Катрин
Денев. "Вы же разрушаете отношения между мужчинами и женщинами.
Вы пугаете мужчин, мешаете им подходить к женщинам, привлекая их к другим
мужчинам", – цитирует Михалкова Daily Storm.
Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался в конце
2017 года из-за того, что сразу несколько десятков женщин, в том числе
знаменитые актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили
продюсера в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что представительницы слабого
пола в кинокомпании подвергались назойливым "ухаживаниям" со стороны
руководителя на протяжении 30 лет.