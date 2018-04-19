Погода приготовила очередное испытание москвичам и жителям Центрального федерального округа. В конце апреля снова повалит снег и поднимется метель.

Погода приготовила очередное испытание москвичам и жителямЦентрального федерального округа. В конце апреля снова повалит снег и подниметсяметель.Ближайшие выходные в Москве станут не лучшим временем дляпрогулок. В столице ожидается снег, дождь и сильные порывы ветра. Метеорологипредупреждают: сугробы могут достичь 15 сантиметров."В связи с перемещением глубокого циклона изСкандинавии на север европейской территории России днем 21 апреля и 22 апреля вбольшинстве областей Центрального федерального округа ожидается усилениезападного, северо-западного ветра до 15–22 м/с", – говорится в сообщенииГидрометцентра.На 20 апреля "желтый" уровень опасности объявлен из-заветра во Владимирской области и на юге региона: в Белгородской, Воронежской,Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Дождь со снегом ожидается всеверной части, в том числе на территории московской области.Ночью в воскресенье здесь ожидаются заморозки: температураопустится до минус двух градусов. Днем столбики термометров покажут от +2 до +8.В ночь на 23 апреля, в северной части ЦФО может подморозить до -6 градусов, пишут "Известия".Однако звери в Московском зоопарке в весну поверили окончательно. В марте манул, к примеру, сильно печалился из-за нетающих сугробов. Этот представитель семейства кошачьих просто сидел на крыше своего домика. Когда же в столицу, наконец, пришло тепло, манул сначала не поверил. Он не боится холода, а вот сугробы недолюбливает – ведь в снегу можно легко увязнуть или потонуть. Но теперь большая кошка, кажется, довольна жизнью.