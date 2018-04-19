Долгожданная весна пришла вместе с солнечным теплом, а это
значит, что самое время вспомнить о мерах и средствах солнцезащиты. Это не
занудство и не шутка, ведь солнечное излучение уже активное и если защищать
кожу тела нет необходимости, то уберечь лицо стоит. Оно на протяжении всей
жизни облучается солнцем и это не только ускоряет старение в четыре раза, но и
ведет к повышенному риску рака.
Долгожданная весна пришла вместе с солнечным теплом, а это
значит, что самое время вспомнить о мерах и средствах солнцезащиты. Это не
занудство и не шутка, ведь солнечное излучение уже активное и если защищать
кожу тела нет необходимости, то уберечь лицо стоит. Оно на протяжении всей
жизни облучается солнцем и это не только ускоряет старение в четыре раза, но и
ведет к повышенному риску рака.
В целом взаимоотношения с солнцем необходимо выстраивать
грамотно, ведь с одной стороны, оно способствует выработке сератонина и
мелатонина – поставщиков хорошего
настроения, стимулирует выработку важного для организма витамина D. С другой стороны, излишек излучения
провоцирует фотостарение, а ультрафиолет повреждает ДНК и провоцирует рак.
Можно ли найти баланс и беззаботно наслаждаться солнышком, сохраняя красоту и
здоровье? Да, если взять за правило несколько простых и действенных советов:
Для начала
определите свой тип кожи – от этого зависит время пребывания на солнце и
степень защиты. Все устроено просто: разные генетические типы кожи
адаптировались к разным широтам и соответственно разному уровню солнечной
радиации. Светлая кожа призвана пропускать хоть немного витамина D в редкие солнечные дни, в то время
как ближе к экватору кожа становится все темнее, чтобы защитить обладателей от
переизбытка излучения. Это значит, что при смене места жительства или
путешествиях нужно непременно учитывать этот факт и со всей ответственностью
отнестись к защите кожи (более подробно вы можете изучить все 6 типов кожи и
рекомендованное время для загара без защиты от 10 до 60 и более минут).
Ощущение
жара кожей, покраснение и потемнение (то, что мы называем загаром) – это все
сигналы кожи и ее защитные механизмы. Существует 3 типа излучения – A, B и C. Излучение типа C самое вредоносное,
оно не достигает поверхности земли (пока еще существует озоновый слой).
Излучения типа A (UVA) и B (UVB) опасны для кожи. Выбирая
солнцезащитное средство, проверьте, защищает ли оно вас от обоих типов
излучения, соответствующие маркировки указываются на упаковке.
Принимать
солнечные ванны стоит до 11 и после 16 часов дня, когда солнце наименее
активно. Если вы отправляетесь в теплые страны, без тюбика хорошей солнцезащиты
вам не обойтись. В условиях мегаполиса стоит сверяться с вашими планами – если
вы уходите утром в офис и возвращаетесь в часы неактивного солнышка, то вам
просто ни к чему средство с сильными факторами защиты. Но если вы проведете,
например, обеденные часы на открытом солнце, то защищайте лицо шляпой, очками,
солнцезащитным средством. Тональные и косметические средства обычно содержат
небольшой фактор защиты – SPF15, при этом они не содержат фильтров защиты от UVA излучения, если не имеют соответствующей
пометки. Если у вашего базового крема фактор солнцезащиты выше, будет работать
больший показатель.
Лучше всего
работает смесь физических и химических фильтров, также хорошо себя
зарекомендовали новейшие разработки минеральных фильтров с наночастицами – они
прозрачные, не создают эффекта отбеленной кожи, прекрасно справляются с защитой
от широкого спектра лучей и кроме того водоустойчивы.
Облака
понижают излучение лишь на 10%, даже если вы не чувствуете теплового эффекта,
ваша кожа получает порцию излучения.
Проверьте
сроки годности вскрытых тюбиков солнцезащиты, следите за тем, не остается ли тюбик
с кремом на солнце после использования – все это снижает его эффективность.
Кроме того, средство нужно обновлять на коже в течение дня, если вы собираетесь
находиться под активным солнцем (с 11 до 16 часов дня). Обновляйте крем
обязательно после купания, даже если на нем указана высокая степень защиты и водостойкость.
Носите
красивые шляпки или большие и хорошие солнечные очки – даже нетонированные очки
защищают от ультрафиолета. Кожа век тонкая и не подразумевает использование
специальных фильтров в косметических средствах. Ну и приятная новость – кожу
губ прекрасно защищает помада.
Для красоты
кожи и ее здоровья и молодости, забудьте про солярий – никакой пользы, в
отличии от солнца, он коже не приносит, а вот старение ускоряет.
Растущее число раковых заболеваний кожи – последствия
увлечения коричневых загаром в 90-е годы. "Здорового" загара просто не
существует. Добавьте к этому потерю кожей эластичности, нарушение работы
сосудов, пигментные пятна… У вас никогда не будет новой кожи, как и другого
тела, заботьтесь о них сейчас. Наслаждайтесь солнышком, но делайте это грамотно
– в правильное время и в умеренном количестве.