Долгожданная весна пришла вместе с солнечным теплом, а это значит, что самое время вспомнить о мерах и средствах солнцезащиты. Это не занудство и не шутка, ведь солнечное излучение уже активное и если защищать кожу тела нет необходимости, то уберечь лицо стоит. Оно на протяжении всей жизни облучается солнцем и это не только ускоряет старение в четыре раза, но и ведет к повышенному риску рака.

Долгожданная весна пришла вместе с солнечным теплом, а этозначит, что самое время вспомнить о мерах и средствах солнцезащиты. Это незанудство и не шутка, ведь солнечное излучение уже активное и если защищатькожу тела нет необходимости, то уберечь лицо стоит. Оно на протяжении всейжизни облучается солнцем и это не только ускоряет старение в четыре раза, но иведет к повышенному риску рака.В целом взаимоотношения с солнцем необходимо выстраиватьграмотно, ведь с одной стороны, оно способствует выработке сератонина имелатонина – поставщиков хорошегонастроения, стимулирует выработку важного для организма витамина D. С другой стороны, излишек излученияпровоцирует фотостарение, а ультрафиолет повреждает ДНК и провоцирует рак.Можно ли найти баланс и беззаботно наслаждаться солнышком, сохраняя красоту издоровье? Да, если взять за правило несколько простых и действенных советов:Для началаопределите свой тип кожи – от этого зависит время пребывания на солнце истепень защиты. Все устроено просто: разные генетические типы кожиадаптировались к разным широтам и соответственно разному уровню солнечнойрадиации. Светлая кожа призвана пропускать хоть немного витамина D в редкие солнечные дни, в то времякак ближе к экватору кожа становится все темнее, чтобы защитить обладателей отпереизбытка излучения. Это значит, что при смене места жительства илипутешествиях нужно непременно учитывать этот факт и со всей ответственностьюотнестись к защите кожи (более подробно вы можете изучить все 6 типов кожи ирекомендованное время для загара без защиты от 10 до 60 и более минут).Ощущениежара кожей, покраснение и потемнение (то, что мы называем загаром) – это всесигналы кожи и ее защитные механизмы. Существует 3 типа излучения – A, B и C. Излучение типа C самое вредоносное,оно не достигает поверхности земли (пока еще существует озоновый слой).Излучения типа A (UVA) и B (UVB) опасны для кожи. Выбираясолнцезащитное средство, проверьте, защищает ли оно вас от обоих типовизлучения, соответствующие маркировки указываются на упаковке.Приниматьсолнечные ванны стоит до 11 и после 16 часов дня, когда солнце наименееактивно. Если вы отправляетесь в теплые страны, без тюбика хорошей солнцезащитывам не обойтись. В условиях мегаполиса стоит сверяться с вашими планами – есливы уходите утром в офис и возвращаетесь в часы неактивного солнышка, то вампросто ни к чему средство с сильными факторами защиты. Но если вы проведете,например, обеденные часы на открытом солнце, то защищайте лицо шляпой, очками,солнцезащитным средством. Тональные и косметические средства обычно содержатнебольшой фактор защиты – SPF15, при этом они не содержат фильтров защиты от UVA излучения, если не имеют соответствующейпометки. Если у вашего базового крема фактор солнцезащиты выше, будет работатьбольший показатель.Лучше всегоработает смесь физических и химических фильтров, также хорошо себязарекомендовали новейшие разработки минеральных фильтров с наночастицами – онипрозрачные, не создают эффекта отбеленной кожи, прекрасно справляются с защитойот широкого спектра лучей и кроме того водоустойчивы.Облакапонижают излучение лишь на 10%, даже если вы не чувствуете теплового эффекта,ваша кожа получает порцию излучения.Проверьтесроки годности вскрытых тюбиков солнцезащиты, следите за тем, не остается ли тюбикс кремом на солнце после использования – все это снижает его эффективность.Кроме того, средство нужно обновлять на коже в течение дня, если вы собираетесьнаходиться под активным солнцем (с 11 до 16 часов дня). Обновляйте кремобязательно после купания, даже если на нем указана высокая степень защиты и водостойкость.Носитекрасивые шляпки или большие и хорошие солнечные очки – даже нетонированные очкизащищают от ультрафиолета. Кожа век тонкая и не подразумевает использованиеспециальных фильтров в косметических средствах. Ну и приятная новость – кожугуб прекрасно защищает помада.Для красотыкожи и ее здоровья и молодости, забудьте про солярий – никакой пользы, вотличии от солнца, он коже не приносит, а вот старение ускоряет.Растущее число раковых заболеваний кожи – последствияувлечения коричневых загаром в 90-е годы. "Здорового" загара просто несуществует. Добавьте к этому потерю кожей эластичности, нарушение работысосудов, пигментные пятна… У вас никогда не будет новой кожи, как и другоготела, заботьтесь о них сейчас. Наслаждайтесь солнышком, но делайте это грамотно– в правильное время и в умеренном количестве.