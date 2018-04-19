Акция приурочена к 27-й годовщине принятия Федерального Закона «О занятости населения в Российской Федерации».

Сегодня в Центрах занятости населения Владимирской области пройдет Единый день открытых дверей под девизом «Молодым – профессиональное будущее». Акция приурочена к 27-й годовщине принятия Федерального Закона «О занятости населения в Российской Федерации», который положил начало деятельности государственной службы занятости населения.Цель проведения мероприятий – содействие занятости молодежи, в том числе выпускников профессиональных образовательных организаций, молодых инвалидов, безработной молодежи, ищущей работу.Во всех центрах занятости населения региона пройдут специализированные ярмарки вакансий, «круглые столы», встречи, конференции, клубы ищущих работу, профориентационные мероприятия для молодежи, консультации.Будет организована работа «горячей линии» по вопросам содействия занятости молодежи, а также работа мобильных центров занятости населения в отдаленных населенных пунктах.Планируется также организация фотогалерей, выставок детских рисунков на тему труда и занятости.