Злоумышленник пытался передать денежные средства сотруднику полиции в качестве вознаграждения за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении...

Участковым уполномоченным по подозрению в попытке дачи взятки задержан 24-летний приезжий мужчина.Подозреваемый был задержан, когда пытался передать денежные средства сотруднику полиции в качестве вознаграждения за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Мужчина был предупрежден о противоправности данных действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своего намерения не отказался и попытался передать денежные средства в размере свыше 5 тысяч рублей участковому, после чего был задержан.Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29