Команду ЦФО представляют владимирские спортсмены Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Сергей Кривунец и Николай Куксенков, а также Владислав Поляшов из Чувашии

Владимирские гимнасты заняли второе место в мужских командных соревнованиях на чемпионате России, который стартовал накануне в Казани.Команду ЦФО представляют владимирские спортсмены Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Сергей Кривунец и Николай Куксенков, а также Владислав Поляшов из Чувашии. Результат нашей команды - 329,9 балла.На первом месте оказалась команда «Москва-1» с результатом 333,15 балла. Бронзовыми призерами стала команда из Приволжского федерального округа, набравшая 329,65 балла.Чемпионат России по спортивной гимнастике, который является одним из этапов отбора на первенство Европы, стартовал 18 апреля и продлится до 22 апреля. Соревнования проходят в федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики города Казани. За пять дней будет разыграно 14 комплектов наград – в личном и командном многоборье, а также в отдельных упражнениях.Расписание соревновательных дней:19 апреля – женщины, квалификация, командные соревнования (10:00, 11:30, 13:00); мужчины, финал в личном многоборье (17:00-19:30).20 апреля – женщины, финал в личном многоборье (15:00-17:00).21 апреля – мужчины, финалы на вольных, коне и кольцах; женщины, финалы в опорном прыжке и на брусьях (14:00-17:00).22 апреля – мужчины, финалы в опорном прыжке, на брусьях и перекладине; женщины, финалы на бревне и вольных (14:00-17:00).