Наша область не входит в список эндемичных территорий по клещевому энцефалиту, поэтому данное количество доз отвечает потребностям региональной системы здравоохранения

Владимирский регион закупил более 1 тысячи доз иммуноглобулина для профилактики клещевого вирусного энцефалита. Наша область не входит в список эндемичных территорий по клещевому энцефалиту, поэтому данное количество доз отвечает потребностям региональной системы здравоохранения. Среди соседних регионов клещевой энцефалит регистрируется в Ивановской, Ярославской, Нижегородской и Московской областях. Кроме того, эндемичными регионами в ЦФО также являются Тверская и Костромская области. Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с поражением нервной системы. Последствия заболевания – от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и даже смерти.