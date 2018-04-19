Её возглавляет советник и глава экономического отдела Посольства ЧР в Москве Мартин Башта.

Владимирскую область сегодня посетит Чешская делегация. Её возглавляет советник и глава экономического отдела Посольства ЧР в Москве Мартин Башта.В рамках этого визита в Доме дружбы во Владимире состоится расширенное совещание по вопросам развития двустороннего сотрудничества Владимирской области и Чешской Республики, будет работать биржа деловых контактов. Кроме того, планируется подписать памятную записку по итогам встречи между представителями администрации Владимирской области, Посольства Чешской Республики в России и Министерства промышленности и торговли Чешской Республики.