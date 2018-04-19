В рамках визита во Владимире состоялось совещание по вопросам развития сотрудничества между 33 регионом и Чехией.

Сегодня во Владимирскую область прибыла делегация Чешской Республики. В рамках визита во Владимире состоялось совещание по вопросам развития сотрудничества между 33 регионом и Чехией.Отметим, за прошлый год товарооборот между двумя территориями увеличился почти на 60 процентов. Возросли поставки из нашего региона литейных моделей и форм из металлов, стиральных машин, изделий из черных металлов. Увеличение объемов экспорта связано с продолжением наращивания объемов поставок фанеры, прочих изделий из древесины и стекловолокна.Внешнеэкономическую деятельность с Чешской Республикой осуществляют 68 предприятий Владимирской области, среди которых 19 экспортеров, 49 импортеров и 6 организаций ведут экспортные и импортные поставки. В регионе работают 4 коммерческие организации, учредителями которых являются партнеры из Чехии. Одной из них является производитель готовой мясной продукции - компания «Хаме Фудс», чей завод расположен в поселке Боголюбово.В ходе встречи обе стороны дали положительную оценку работе чешских компаний на территории Владимирской области. При этом было отмечено, что в сфере развития торгово-экономических отношений и инноваций имеется неиспользованный потенциал. Для его раскрытия было предложено создать совместную рабочую группу по торгово-экономическому сотрудничеству. Её задачей должен стать поиск, поддержка и реализация новых совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, инноваций и туризма.Кроме того, стороны обсудили расширение прямых связей между Министерством промышленности и торговли Чешской Республики и администрацией Владимирской области. Как было отмечено на совещании, оно будет способствовать общему развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя территориями.Также в рамках встречи прошли переговоры между владимирскими и чешскими предпринимателями в формате В2В.