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<a href="http://33live.ru/novosti/19-04-2018-volkswagen-vypustit-pervyj-elektricheskij-superkar.html" target="_blank">Volkswagen выпустит первый электрический суперкар</a> - Компания Фольксваген готовится к очень необычной премьере. Буквально через пару дней немцы покажут экстремальный гоночный электрокар, который поборется за рекорд скорости Гонки в облака.