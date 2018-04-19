Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в постановочном ролике Белых касок как жертва химатаки в городе Дума, должен выступить в Совете Безопасности ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в постановочном ролике "Белых касок" как "жертва химатаки" в городе Дума, должен выступить в Совете Безопасности ООН.Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24", сославшись на интервью, которое ранее подросток дал тому же каналу, рассказав о подробностях постановочной сьемки. Его слова подтвердил и отец, отметивший, что никакой химической атаки в городе не было.Захарова подчеркнула, что Диаб и его родители должны рассказать Совбезу ООН "что такое "Белые каски", как они готовят свои фейки".Дипломат отметила, что семья мальчика готова дать показания любым международным структурам относительно того, что произошло и в Думе.Западные страны обвинили Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, после чего 14 апреля США, Британия и Франция утром 14 выпустили по территории страны более 100 ракет, большая часть которых была сбита местной ПВО.