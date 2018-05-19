Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Однако не обошлось без конфуза.

Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Однако не обошлось без конфуза.В церемонии приняли участие три свяценника. Декан Виндзора Дэвид Коннер провел церковную службу, обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а председательствующий епископ епископальной церкви Майкл Карри из Чикаго прочесть проповедь.Священника из США на свадьбу пригласили лично принц и актриса. Но выбор молодоженов раскритиковали гости. Речь проповедника многих просто шокировала.Дело в том, что яркая манера проповеди Карри выглядела очень странно в британской готической церкви. Епископ в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами.С неодобрением на происходящее взирала не только королева. Ужас читался на лице сэра Элтона Джона, он во время проповеди хмурился и поднимал глаза к небу. Принц Гарри при этом выглядел сконфуженным, а Маркл улыбалась и шептала жениху подбадривающие слова.Судя по виду герцогиня Корнуоллская Камилла, супруга принца Чарльза с трудом сдерживала смех. А вот привыкший не скрывать свои эмоции футболист Дэвид Бэкхем смеялся в открытую. Завершение проповеди все присутствующие встретили аплодисментами.