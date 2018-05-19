Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Однако не обошлось без конфуза.
Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Однако не обошлось без конфуза.
В церемонии приняли участие три свяценника. Декан Виндзора Дэвид Коннер провел церковную службу, обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а председательствующий епископ епископальной церкви Майкл Карри из Чикаго прочесть проповедь.
Священника из США на свадьбу пригласили лично принц и актриса. Но выбор молодоженов раскритиковали гости. Речь проповедника многих просто шокировала.
Дело в том, что яркая манера проповеди Карри выглядела очень странно в британской готической церкви. Епископ в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами.
С неодобрением на происходящее взирала не только королева. Ужас читался на лице сэра Элтона Джона, он во время проповеди хмурился и поднимал глаза к небу. Принц Гарри при этом выглядел сконфуженным, а Маркл улыбалась и шептала жениху подбадривающие слова.
Судя по виду герцогиня Корнуоллская Камилла, супруга принца Чарльза с трудом сдерживала смех. А вот привыкший не скрывать свои эмоции футболист Дэвид Бэкхем смеялся в открытую. Завершение проповеди все присутствующие встретили аплодисментами.