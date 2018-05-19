В результате столконовения автобуса и легкового автомобиля пострадал один человек. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

18 мая 2018 года около 19.50 в Камешковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух траспортных средств.По предварительной информации, 57-летний житель города Владимира, управляя автобусом "МЕRСЕDЕS ВЕNZ", при выезде со второстепенной автодороги "Волга-Давыдово" не предоставил преимущество движения приближающемуся по главной дороге слева автомобилю "DАЕWОО МАТIZ" и совершил с ним столкновение.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легкового автомобиля, 35-летний житель Камешковского района. С различными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение. Пятеро пассажиров автобуса, которые на момент ДТП находились в салоне, не пострадали. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.