Сборная Саудовской Аравии приземлилась в Ростове на неисправном самолете. Сообщается, что у лайнера загорелся один из двигателей.

Сборная Саудовской Аравии приземлилась в Ростове на неисправном самолете. Сообщается, что у лайнера загорелся один из двигателей.На опубликованных кадрах видно, как у самолета в воздухе вырывается пламя предположительно из двигателя под правым крылом. Несмотря на техническую неполадку, лайнер со сборной Саудовской Аравии на борту совершил благополучную посадку в аэропорту города Ростов-на-Дону,сообщает .Представитель авиакомпании заявил, что нарушение работы одного из двигателей произошло из-за попавшей в него птицы. Известно, что все члены национальной сборной находятся в безопасности. Футболисты уже отправились к месту своего жительства. Напомним, что в среду, 20 июня на "Ростов Арене" состоится матч между сборными Саудовской Аравии и Уругвая в рамках ЧМ-2018.