Пока еще супруга лидера группировки Ленинград Сергея Шнурова Матильда опубликовала, казалось бы, ничем не примечательное фото. Однако сетевые детективы обнаружили на снимке неоспоримые доказательства большого обмана.

Пока еще супруга лидерагруппировки "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда опубликовала, казалось бы, ничемне примечательное фото. Однако сетевые детективы обнаружили на снимкенеоспоримые доказательства большого обмана.Девушка выложила в Instagramфотоотчет с речной прогулки. Красотка изображена отдыхающей на яхте. Шнуроваоблачена в нежное белое платье с цветочным принтом, подчеркивающим ее точенуюфигурку.Подписчиковнасторожила небрежно брошенная у ног Матильды пачка сигарет. Внимательные поклонникиотметили, что такую марку курит Сергей Шнуров, и, к тому же, эти папиросы нельзяназвать дамскими.Пользователи Сетизаподозрили неладное. "Посмотрите внимательнее ,сигареты шнура тут же 😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "а чьи сигареты? )", "Аэто не Сергея, случайно, сигареты лежат?..","Этошнуровские сигареты рядом или чьи?", – задавались вопросами интернет-обыватели.В головы любопытных фолловеров тут же пришла мысль о тайном заговоре Матильды иСергея. Мол, звездная парочка либо всех дурачит, добиваясь большего внимания ксебе, либо скрывает воссоединение, опасаясь, что хайп вокруг их персон из-за этой хорошей новости угаснет.Отметим, что сообщение о разводе Шнуровыхвзбудоражило российский шоу-бизнес. Многие знаменитости старались держатьнейтралитет и осуждающе не высказывались о Матильде и Сергее. Однако, были ите, кто встал на защиту женщины: популярный у молодежи рэпер, известный какСлава КПСС и Гнойный принялся распекать Сергея за эгоцентричность и половуюраспущенность, целиком иполностью встав на сторону женщины в произошедшем конфликте. В случае, если подозрения сетевых детективов окажутся правдивыми, нелестные слова юноши вадрес лидера группировки "Ленинград" окажутся напрасными.