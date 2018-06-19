Пока еще супруга лидера
группировки Ленинград Сергея Шнурова Матильда опубликовала, казалось бы, ничем
не примечательное фото. Однако сетевые детективы обнаружили на снимке
неоспоримые доказательства большого обмана.
Пока еще супруга лидера
группировки "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда опубликовала, казалось бы, ничем
не примечательное фото. Однако сетевые детективы обнаружили на снимке
неоспоримые доказательства большого обмана.
Девушка выложила в Instagram
фотоотчет с речной прогулки. Красотка изображена отдыхающей на яхте. Шнурова
облачена в нежное белое платье с цветочным принтом, подчеркивающим ее точеную
фигурку.
Подписчиков
насторожила небрежно брошенная у ног Матильды пачка сигарет. Внимательные поклонники
отметили, что такую марку курит Сергей Шнуров, и, к тому же, эти папиросы нельзя
назвать дамскими.
Пользователи Сети
заподозрили неладное. "Посмотрите внимательнее ,сигареты шнура тут же 😂
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "а чьи сигареты? )", "А
это не Сергея, случайно, сигареты лежат?..","Это
шнуровские сигареты рядом или чьи?", – задавались вопросами интернет-обыватели.
В головы любопытных фолловеров тут же пришла мысль о тайном заговоре Матильды и
Сергея. Мол, звездная парочка либо всех дурачит, добиваясь большего внимания к
себе, либо скрывает воссоединение, опасаясь, что хайп вокруг их персон из-за этой хорошей новости угаснет.
Отметим, что сообщение о разводе Шнуровых
взбудоражило российский шоу-бизнес. Многие знаменитости старались держать
нейтралитет и осуждающе не высказывались о Матильде и Сергее. Однако, были и
те, кто встал на защиту женщины: популярный у молодежи рэпер, известный как
Слава КПСС и Гнойный принялся распекать Сергея за эгоцентричность и половую
распущенность, целиком и
полностью встав на сторону женщины в произошедшем конфликте. В случае, если подозрения сетевых детективов окажутся правдивыми, нелестные слова юноши в
адрес лидера группировки "Ленинград" окажутся напрасными.