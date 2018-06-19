16 июня музей-заповедник принимал детей из ярославского детского дома «Солнечный». Путешествие ребят в Суздаль было организовано куратором детского воспитательного учреждения – ..

16 июня музей-заповедник принимал детей из ярославского детского дома «Солнечный». Путешествие ребят в Суздаль было организовано куратором детского воспитательного учреждения – Нотариальной палатой Ярославля и поддержано Владимиро-Суздальским музеем-заповедником: для детей-сирот музейщики устроили увлекательное путешествие по городу-музею, его памятниками и экспозициям.Ребята в этот день побывали в Суздальском кремле, музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь», Музее деревянного зодчества, а также стали гостями веселого Праздника Лаптя, который проходил у стен Покровского монастыря.Суздаль подарил ярославским ребятишкам замечательное настроение и яркие эмоции.Благодарность от ГУ ЯО «Детский дом «Солнечный» была выражена генеральному директору ГВСМЗ Игорю Валерьевичу Конышеву, нотариусу Суздаля Марии Шмелевой (организатор группы), экскурсоводу ГВСМЗ Наталье Вахтановой, сотруднику отдела коммуникаций Дмитрию Заозерскому.