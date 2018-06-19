Телеведущая Настасья Самбурская не чувствует себя женщиной.
Об этом она откровенно заявила в Сети. Dni.Ru попросили экспертов помочь Настасье
разобраться в себе.
Телеведущая Настасья Самбурская не чувствует себя женщиной.
Об этом она откровенно заявила в Сети. Dni.Ru попросили экспертов помочь Настасье
разобраться в себе.
В своем Instagram телеведущая опубликовала снимок, на
котором она загорает на пляже. Ниже Самбурская пожаловалась фанатам, что у нее
никак не получается добиться "хоть какой-то женственности".
Настасья попросила фолловеров посоветовать ей что-нибудь или
подсказать курсы, которые помогут ей стать более нежной, мягкой и утонченной.
Звезда намекнула, что пыталась сама воспитать в себе характерные для женщин
качества, однако у нее ничего не получилось.
Чтобы поддержать
Настасью в трудной для нее ситуации и прекратить ее моральные страдания Dni.Ru попросили специалиста тренинг-центра "СЕКС.РФ" Оксану Бачинскую, объяснить, с чем могут быть
связаны эти ощущения звезды. Почему красотка Самбурская, при всех своих внешних
данных, чувствует в себе недостаток женственности?
"Без
личной консультации с Настасьей остается лишь предполагать, почему она не
чувствует себя в полной мере женственной – сразу пояснила эксперт – Возможно, у
Настасьи высокий уровень тестостерона", – вынесла вердикт Оксана.
"Кстати,
женщины с высоким уровнем тестостерона обычно очень активные и работоспособные,
что характерно для Самбурской. Как известно, Настасья активная публичная
личность – актриса, модель, телеведущая – проектов с ее участием огромное
количество. Высокий уровень тестостерона у женщин может проявляться в выборе
образа/имиджа – максимально унисекс, то есть без подчеркивания женственности,
часто отсутствует макияж, хотя с сексом, как правило, все хорошо. Понятно, что
из-за своей работы Настасья появляется в совершенно разных образах, которые не
всегда отражают ее внутреннее состояние. Однако, внутри все равно может
присутствовать ощущение недостатка женственности, о чем и говорит ее недавний
пост в инстаграме", – резюмировала эксперт Оксана Бачинская.