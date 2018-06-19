Телеведущая Настасья Самбурская не чувствует себя женщиной. Об этом она откровенно заявила в Сети. Dni.Ru попросили экспертов помочь Настасье разобраться в себе.

Телеведущая Настасья Самбурская не чувствует себя женщиной.Об этом она откровенно заявила в Сети. Dni.Ru попросили экспертов помочь Настасьеразобраться в себе.В своем Instagram телеведущая опубликовала снимок, накотором она загорает на пляже. Ниже Самбурская пожаловалась фанатам, что у нееникак не получается добиться "хоть какой-то женственности".Настасья попросила фолловеров посоветовать ей что-нибудь илиподсказать курсы, которые помогут ей стать более нежной, мягкой и утонченной.Звезда намекнула, что пыталась сама воспитать в себе характерные для женщинкачества, однако у нее ничего не получилось.Чтобы поддержатьНастасью в трудной для нее ситуации и прекратить ее моральные страдания Dni.Ru попросили специалиста тренинг-центра "СЕКС.РФ" Оксану Бачинскую, объяснить, с чем могут бытьсвязаны эти ощущения звезды. Почему красотка Самбурская, при всех своих внешнихданных, чувствует в себе недостаток женственности?"Безличной консультации с Настасьей остается лишь предполагать, почему она нечувствует себя в полной мере женственной – сразу пояснила эксперт – Возможно, уНастасьи высокий уровень тестостерона", – вынесла вердикт Оксана."Кстати,женщины с высоким уровнем тестостерона обычно очень активные и работоспособные,что характерно для Самбурской. Как известно, Настасья активная публичнаяличность – актриса, модель, телеведущая – проектов с ее участием огромноеколичество. Высокий уровень тестостерона у женщин может проявляться в выбореобраза/имиджа – максимально унисекс, то есть без подчеркивания женственности,часто отсутствует макияж, хотя с сексом, как правило, все хорошо. Понятно, чтоиз-за своей работы Настасья появляется в совершенно разных образах, которые невсегда отражают ее внутреннее состояние. Однако, внутри все равно можетприсутствовать ощущение недостатка женственности, о чем и говорит ее недавнийпост в инстаграме", – резюмировала эксперт Оксана Бачинская.