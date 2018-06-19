Специалисты из британской Национальной службы здравоохранения в Глазго выявили связь между татуировками и хронической болезнью. Оказалось, что эта процедура вызывает воспаление мышц у людей с подавленным иммунитетом.

Специалисты из британской Национальной службы здравоохранения в Глазго выявили связь между татуировками и хронической болезнью. Оказалось, что эта процедура вызывает воспаление мышц у людей с подавленным иммунитетом.Медики выяснили, что проколы верхнегослоя кожи чреваты развитием тяжелых воспалительных заболеваний. Это удалось доказатьна примере 31-летней жительницы Шотландии.Сделавшая татуировку женщина сталажаловаться на сильные боли в колене. Оказалось, что у нее после пересадки легкихи длительного приема антибиотиков была сильно ослаблена иммунная система,передает MedicalXpress.com.После удара по организмубольшими дозами лекарств частицы краски из-под кожи начали распространяться посоединительной ткани и стали вызывать хронические воспаления, которые приводилик слабости в ногах и другим негативным проявлениям. Женщине провели курсфизиотерапии и назначили необходимые препараты, но они начали помогать лишьчерез три года.Однако главной проблемыпациентки это все же не решило. Вылечить жительницу Шотландии до конца врачам покатак и не удалось. В связи с этим ученые рекомендовали людям с подавленным иммунитетомвоздержаться от нанесения татуировок.Ранее французскиефизики-ядершики пришли к выводу, что татуировки изменяют ДНК человека и могутспровоцировать развитие рака. Российские эксперты подтвердили, что вводимая подкожу краска действительно смертельно опасна для человека.