Специалисты из британской Национальной службы здравоохранения в Глазго выявили связь между татуировками и хронической болезнью. Оказалось, что эта процедура вызывает воспаление мышц у людей с подавленным иммунитетом.
Специалисты из британской Национальной службы здравоохранения в Глазго выявили связь между татуировками и хронической болезнью. Оказалось, что эта процедура вызывает воспаление мышц у людей с подавленным иммунитетом.
Медики выяснили, что проколы верхнего
слоя кожи чреваты развитием тяжелых воспалительных заболеваний. Это удалось доказать
на примере 31-летней жительницы Шотландии.
Сделавшая татуировку женщина стала
жаловаться на сильные боли в колене. Оказалось, что у нее после пересадки легких
и длительного приема антибиотиков была сильно ослаблена иммунная система,
передает MedicalXpress.com.
После удара по организму
большими дозами лекарств частицы краски из-под кожи начали распространяться по
соединительной ткани и стали вызывать хронические воспаления, которые приводили
к слабости в ногах и другим негативным проявлениям. Женщине провели курс
физиотерапии и назначили необходимые препараты, но они начали помогать лишь
через три года.
Однако главной проблемы
пациентки это все же не решило. Вылечить жительницу Шотландии до конца врачам пока
так и не удалось. В связи с этим ученые рекомендовали людям с подавленным иммунитетом
воздержаться от нанесения татуировок.
Ранее французские
физики-ядершики пришли к выводу, что татуировки изменяют ДНК человека и могут
спровоцировать развитие рака. Российские эксперты подтвердили, что вводимая под
кожу краска действительно смертельно опасна для человека.