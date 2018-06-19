Певец и теннисистка поделились на своих страничках в Instagram новостями из личной жизни. Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с детьми болеют за разные команды на ЧМ-2018.

Певец и теннисистка поделились на своих страничках в Instagram новостями из личной жизни. Энрике Иглесиас и АннаКурникова вместе с детьми болеют за разные команды на ЧМ-2018.Анна ждет победы России, а Энрике, соответственно – Испании. Полугодовалыеблизнецы Люси и Николас приучаются к спорту с детства. Они вместе с папой имамой поддерживают каждый "свою" команду.На фотографиях, которыми звездная пара делится в своих микроблогах,брат и сестра с интересом следят за игрой по телевизору. В день открытияЧМ-2018 Анна снялась вместе с одним из детей во время матча между сборнымиРоссии и Саудовской Аравии.Вскоре еще один снимок появился и в Instagram Иглесиаса. На фото певец сидит утелевизора с шарфом сборной Испании на плечах, а на шее у него – один из малышей.Вот такой получился в семье раскол в плане футбольных предпочтений, хотя этоникак не сказывается на отношениях Энрике и Анны. Умилительные фото звезднойчеты собрали множество лайков и комментариев.Напомним, Иглесиас и Курникова вместе уже16 лет, однако официально пока не в браке. Родителями певец и теннисистка сталив декабре 2017 года. Семья проживает в Майами, США.Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. В первом матче российскиефутболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.