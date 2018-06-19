Певец и теннисистка поделились на своих страничках в Instagram новостями из личной жизни. Энрике Иглесиас и Анна
Курникова вместе с детьми болеют за разные команды на ЧМ-2018.
Певец и теннисистка поделились на своих страничках в Instagram новостями из личной жизни. Энрике Иглесиас и Анна
Курникова вместе с детьми болеют за разные команды на ЧМ-2018.
Анна ждет победы России, а Энрике, соответственно – Испании. Полугодовалые
близнецы Люси и Николас приучаются к спорту с детства. Они вместе с папой и
мамой поддерживают каждый "свою" команду.
На фотографиях, которыми звездная пара делится в своих микроблогах,
брат и сестра с интересом следят за игрой по телевизору. В день открытия
ЧМ-2018 Анна снялась вместе с одним из детей во время матча между сборными
России и Саудовской Аравии.
Вскоре еще один снимок появился и в Instagram Иглесиаса. На фото певец сидит у
телевизора с шарфом сборной Испании на плечах, а на шее у него – один из малышей.
Вот такой получился в семье раскол в плане футбольных предпочтений, хотя это
никак не сказывается на отношениях Энрике и Анны. Умилительные фото звездной
четы собрали множество лайков и комментариев.
Напомним, Иглесиас и Курникова вместе уже
16 лет, однако официально пока не в браке. Родителями певец и теннисистка стали
в декабре 2017 года. Семья проживает в Майами, США.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с
14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. В первом матче российские
футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.