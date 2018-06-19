В ходе встречи инспектор ответил на вопросы о регистрации двухколесного транспорта, о получении водительских удостоверений и о государственных услугах по линии ГИБДД.

В рамках профилактических мероприятий, проводимых Госавтоинспекцией, в Юрьев-Польском состоялась встреча инспектора безопасности дорожного движения РЭГ ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району капитана полиции Михаила Максимова со студентами индустриально-гуманитарного колледжа. Встреча прошла в формате беседы, в ходе которой был затронут ряд тем.В начале мероприятия Михаил Витальевич напомнил ребятам о правилах безопасности при управлении транспортом и передвижении в качестве пешехода. Особый акцент был сделан на двухколесный транспорт, которым в летний период молодые люди пользуются особенно активно. Ребята задали актуальные вопросы, касающиеся необходимости и особенностей постановки на регистрационный учет мопедов, скутеров и мотоциклов.Ещё одной интересующей студентов темой стали экзамены на право управления транспортными средствами. Михаил Максимов рассказал о порядке итоговой проверки знаний ПДД будущими водителями, отметив необходимость серьезной подготовки как к теоретической, так и к практической части.В завершении инспектор рассказал ребятам о видах государственных услуг по линии ГИБДД, отметив удобство их использования в электронном виде и получения скидки на оплату госпошлины в размере 30%.