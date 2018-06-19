Вслед за убийством всемирно известного рэпера XXXTentacion в США погиб 21-летний музыкант Jimmy Wopo. Хип-хоп исполнителя застрелили неизвестные, когда тот ехал в своем автомобиле вместе с другом.

Вслед за убийством всемирно известного рэпера XXXTentacion в США погиб 21-летний музыкант Jimmy Wopo. Хип-хоп исполнителя застрелили неизвестные, когда тот ехал в своем автомобиле вместе с другом.В США произошло второе громкое убийство за сутки. В американском городе Питтсбург был застрелен молодой музыкант Трэвон Смарт, известный под сценическим псевдонимом Jimmy Wopo.Инцидент произошел, когда рэпер ехал в своей Mazda по городу вместе с другом. Компаньон музыканта также попал под пули. В данный момент он находится в больнице в стабильном состоянии, сообщает CBS Pittsburgh.Известно, что у погибшего музыканта осталась трехлетняя дочь. Стоит отметить, что по печальному совпадению последней публикацией музыканта в социальных сетях стала совместная фотография с другом, который держит в руках огнестрельное оружие.СмертьJimmy Wopo официально подтвердил менеджер исполнителя. Поклонники творчества 21-летнего рэпера выражают соболезнования семье погибшего в Сети.Напомним, что за несколько часов до гибели Jimmy Wopo мир потрясла гибель другого популярного рэпера —XXXTentacion. 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой был застрелен в собственном автомобиле, передает .По предварительной версии, целью нападавших было ограбление. Один из злоумышленников подбежал к Онфрою, выстрелил несколько раз, забрал сумку Louis Vuitton, сел в темно-серый внедорожник и скрылся.