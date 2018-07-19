Из-за дождей подрядчику приходится приостанавливать укладку асфальта

Из-за дождей подрядчику приходится приостанавливать укладку асфальтаВладимирский филиал ПАО «Т Плюс» за время ремонтной кампании благоустроил 230 участков, на которых выполнялись работы по ремонту тепловых сетей, сообщает пресс-центр организации.В 2018 году на благоустройство после ремонтных работ будет выделено более 50 млн рублей. В настоящее время восстановлено более 14 тысяч квадратных метров газонов, заасфальтировано 10,3 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров. Все объекты приняты комиссией, в состав которой входят представители администрации Владимира.При этом на оптимальный темп выполнения работ не всегда позволяют выйти погодные условия. Из-за дождей приходится приостанавливать укладку асфальта и не удается восстановить газоны на участках, где требуется привлечение спецтехники. Владимирцев просят пониманием отнестись к участкам с незавершенным благоустройством. На всех объектах работы будут выполнены в полном объеме.По состоянию на 18 июля, нужно восстановить еще 67 участков. 39 из них уже переданы в работу компании-подрядчику, на 28-ми продолжается ремонт тепловых сетей.