В загородной резиденции правительства ФРГ Мезеберг завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Беседа лидеров двух стран продолжалась три часа.

В загородной резиденции правительства ФРГ Мезеберг завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Беседа лидеров двух стран продолжалась три часа.Перед началом переговоров Путин и Меркель сообщили представителям прессы, что намерены обсудить состояние дел в Сирии, урегулирование украинского конфликта, ситуацию вокруг сделки по иранской ядерной программе, а также двусторонние темы, в том числе, проект газопровода "Северный поток — 2". На показанной по телевидению видеосъемке было видно, что Владимир Путин и Ангела Меркель продолжительное время общались один на один без переводчиков в беседке в парке резиденции Мезеберг, сообщает "Интерфакс".С российской стороны в переговорах приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и заместитель главы администрации Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.