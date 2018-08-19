Казанский Рубин выразил соболезнования своему бывшему вратарю Нукри Ревишвили по поводу трагической гибели его дочери Татьяны. Девятилетняя девочка погибла от удара электрическим током.

Казанский "Рубин" выразил соболезнования своему бывшему вратарю Нукри Ревишвили по поводу трагической гибели его дочери Татьяны. Девятилетняя девочка погибла от удара электрическим током."В среду вечером трагически погибла 9-летняя дочь вратаря сборной Грузии, бывшего вратаря "Рубина" Нукри Ревишвили Татьяна (Тата). По сообщениям СМИ, ее ударило током в квартире в Тбилиси, когда она дотронулась до решетки на окне. Выражаем глубочайшие соболезнования Нукри и его семье в связи с тяжелой утратой", — сообщает официальный сайт "Рубина".Грузинский вратарь Нукри Ревишвили защищал ворота "Рубина", "Анжи", "Краснодара", "Тосно" и "Мордовии". В настоящее время 30-летний Ревишвили выступает в Грузии за клуб "Рустави". На его счету 31 матч в составе грузинской сборной.