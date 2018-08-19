Фортификационные стены времен Киевской Руси в Киево-Печерской лавре законсервируют. В дальнейшем они будут демонстрироваться посетителям как археологический экспонат домонгольской эпохи.

Остатки фортификационной стены времен Киевской Руси на территории Киево-Печерской лавры в украинской столице законсервируют, сообщается на сайте украинского Минкульта.Уникальная археологическая находка — остатки фортификационных стен XII века — была сделана во время раскопок на территории Митрополичьего сада в лавре."Объект является уникальным, подобных в Украине не так много", — говорится в сообщении.Остатки оборонительной стены времен Киевской Руси впервые были исследованы в 1951 году. Современные раскопки ведутся учеными и студентами Киевского университета. Во время раскопок было обнаружено более тысячи фрагментов плинфы — плитоподобного кирпича, также найдены несколько товарных пломб дрогичинского типа, что свидетельствует о том, что Киево-Печерский монастырь мог быть субъектом внешней торговли.Сейчас специалисты разрабатывают комплекс мероприятий по консервации объекта с целью сохранения и исследования памятника. Консервация начнется в сентябре. В дальнейшем он будет превращен в экспонат и будет демонстрироваться посетителям.Всего на территории Украины около 300 каменных сооружений, которые относятся к эпохе Киевской Руси, примерно 50 из них находятся в Киеве.