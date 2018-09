32-летний канадский рэпер Дрейк подал в суд на жительницу Лондона Лейлу Лайс, которая заявила, что беременна от музыканта. Канадец опровергает эти обвинения, говоря, что женщина просто злится от того, что после совместной ночи тот не взял ее с собой в тур.

32-летний канадский рэпер Дрейк подал в суд на жительницу Лондона Лейлу Лайс, которая заявила, что беременна от музыканта. Канадец опровергает эти обвинения, говоря, что женщина просто злится от того, что после совместной ночи тот не взял ее с собой в тур, сообщает TMZ.По словам Дрейка, он познакомился с Лейлой Лайс после своего концерта в Лондоне в 2017 году. Пара провела ночь в отеле, где у них был секс по обоюдному согласию, утверждает рэпер. Вскоре после этого девушка начала слать музыканту нежные сообщения."Она возомнила, что у нас отношения, хотя для этого не было никаких оснований", — отмечает музыкант.Вскоре тон сообщений Лайс стал более угрожающий, так как музыкант начал отвечать ей редко. Жительница Лондона заявила, что сходила к врачу, и тот сказал, что она беременна. Британка заявила, что отей будущего ребенка – Дрейк.Лайс даже рассказала об этом журналистам.View this post on Instagram@Shade45 #streetsweeperradio sits down with #LaylaLace the woman alledgelly pregnant by Drake. #jazziebelletvA post shared by Jazzie Belle