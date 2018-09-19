Известная телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников
снимком в кровати. Постель, правда, не ее, а новорожденной дочки звезды, Марии.
Подписчики сочувствуют усталости молодой мамы и поражаются, как она поместилась
в детской кроватке.
Известная телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников
снимком в кровати. Постель, правда, не ее, а новорожденной дочки звезды, Марии.
Подписчики сочувствуют усталости молодой мамы и поражаются, как она поместилась
в детской кроватке.
Фото, на котором Лера сладко спит в детской кроватке своей
дочери, Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге в Instagram. Как выглядит
сама малыша, телеведущая пока своим фанатам не показывает – но охотно делится
съемками своих нелегких родительских будней.
Подписчики активно комментируют новую фотографию. Многие
сочувствуют тому, как устает молодая мама, другие восхищаются стройной фигурой Леры,
поместившейся в кроватке малышки. Есть и более строгие комментаторы, не
одобрившие выбор места для отдыха.
Фото вызвало бурные
дискуссии в комментариях: кто-то посочувствовал усталости молодой мамы, кто-то
восхитился ее стройностью и хрупкостью, а кто-то упрекнул звезду в том, что она
устроилась в детской кроватке.
Усталость телеведущей легко объяснима: уже через три недели
после родов Лера Кудрявцева вышла из декретного отпуска. В конце августа
Кудрявцева снялась в нескольких выпусках рейтинговых программ НТВ – "Звезды
сошлись" и "Секрет на миллион", а в начале сентября стала
ведущей международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая
волна – 2018", пишет "Вокруг.ТВ".
Столь быстрое восстановление теледивы после родов удивило
некоторых пользователей Сети. Они предположили, что Лера воспользовалась
услугами суррогатной матери. Кудрявцева поначалу старалась не обращать внимания
на подобные комментарии. Однако в конце концов не выдержала. "Я родила
сама. Как бы вам ни хотелось услышать другое. Смиритесь с этим", – заявила
телезвезда.
За хоккеиста Игоря Макарова Кудрявцева вышла замуж в 2013
году. Спортсмен младше супруги на 16 лет. Но разница в возрасте не мешает влюбленным
– как говорят близкие им люди, в семье царит полное взаимопонимание. У Кудрявцевой
есть также 28-летний сын Жан, которого она родила в 19 лет от музыканта группы "Ласковый
май" Сергея Ленюка. Недавно пошли слухи, что Лера стала бабушкой, однако
телезвезда опровергла эту информацию.