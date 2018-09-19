Известная телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников снимком в кровати. Постель, правда, не ее, а новорожденной дочки звезды, Марии. Подписчики сочувствуют усталости молодой мамы и поражаются, как она поместилась в детской кроватке.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонниковснимком в кровати. Постель, правда, не ее, а новорожденной дочки звезды, Марии.Подписчики сочувствуют усталости молодой мамы и поражаются, как она поместиласьв детской кроватке.Фото, на котором Лера сладко спит в детской кроватке своейдочери, Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге в Instagram. Как выглядитсама малыша, телеведущая пока своим фанатам не показывает – но охотно делитсясъемками своих нелегких родительских будней.Подписчики активно комментируют новую фотографию. Многиесочувствуют тому, как устает молодая мама, другие восхищаются стройной фигурой Леры,поместившейся в кроватке малышки. Есть и более строгие комментаторы, неодобрившие выбор места для отдыха.Фото вызвало бурныедискуссии в комментариях: кто-то посочувствовал усталости молодой мамы, кто-товосхитился ее стройностью и хрупкостью, а кто-то упрекнул звезду в том, что онаустроилась в детской кроватке.Усталость телеведущей легко объяснима: уже через три неделипосле родов Лера Кудрявцева вышла из декретного отпуска. В конце августаКудрявцева снялась в нескольких выпусках рейтинговых программ НТВ – "Звездысошлись" и "Секрет на миллион", а в начале сентября сталаведущей международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новаяволна – 2018", пишет "Вокруг.ТВ".Столь быстрое восстановление теледивы после родов удивилонекоторых пользователей Сети. Они предположили, что Лера воспользоваласьуслугами суррогатной матери. Кудрявцева поначалу старалась не обращать вниманияна подобные комментарии. Однако в конце концов не выдержала. "Я родиласама. Как бы вам ни хотелось услышать другое. Смиритесь с этим", – заявилателезвезда.За хоккеиста Игоря Макарова Кудрявцева вышла замуж в 2013году. Спортсмен младше супруги на 16 лет. Но разница в возрасте не мешает влюбленным– как говорят близкие им люди, в семье царит полное взаимопонимание. У Кудрявцевойесть также 28-летний сын Жан, которого она родила в 19 лет от музыканта группы "Ласковыймай" Сергея Ленюка. Недавно пошли слухи, что Лера стала бабушкой, однакотелезвезда опровергла эту информацию.