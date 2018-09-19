Пока женщина отвлекала хозяйку разговорами, мужчина тайно похитил из тумбы, расположенной в коридоре квартиры, кошелек с денежными средствами...

Сотрудники ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками из ОМВД России по району Коптево г. Москвы задержали троих граждан по подозрению в совершении краж у пенсионеров.В дежурную часть Отдела МВД России по району Коптево г. Москвы обратилась 80-летняя пенсионерка с заявлением о краже. Женщина сообщила, что к ней в квартиру пришли мужчина и женщина, которые представились сотрудниками пенсионного фонда. После их ухода заявительница обнаружила пропажу кошелька с денежными средствами. Материальный ущерб составил 2 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые граждане в возрасте от 23 до 34 лет.Установлено, что пока женщина отвлекала хозяйку разговорами, мужчина тайно похитил из тумбы, расположенной в коридоре квартиры, кошелек с денежными средствами.Также сотрудники полиции выяснили, что задержанные и еще один соучастник причастны как минимум к совершению еще четырех аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории Северного административного округа.Общий материальный ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.Следственным отделом ОМВД России по району Коптево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29