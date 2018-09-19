Народ не поверил в раскаяние Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Извинение исполнителей за свой скандальный клип Ибица оказалось не менее
провокационным.
Народ не поверил в раскаяние Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Извинение исполнителей за свой скандальный клип "Ибица" оказалось не менее
провокационным.
Обиженных зрителей певцы решили успокоить новым роликом, в
котором пародируют совместное видео Канье Уэста и Лил Пампа на песню I Love It
– там рэперы танцуют в похожих гигантских квадратных костюмах с цепями. Под родственную мелодию отечественные артисты уверяют поклонников, что испытывают
угрызения совести за свой клип "Ибица".
В кадре Филипп и Николай в костюмах значков "Дизлайк"
преследуют пожилую поклонницу среди полок супермаркета. "Не уходи, постой,
фанатка, мы заслужили все дизлайки", – поют знаменитости.
Король поп-сцены признается, что сплагиатил сам себя: мол, новая "Ибица"
стала копией популярного трека "Цвет настроения синий", клип на который артист
выпустил минувшей весной. Также Филипп несколько раз заявляет, что "не касался писи
козла".
В Сети эта исповедь звезд вызвала неоднозначную реакцию. К
примеру, член экспертного совета по развитию информационного общества при
Госдуме Вадим Манукян не поверил в искренность Киркорова и Баскова.
"Да они издеваются. Они откровенно издеваются над
своими фанатками в возрасте. Представляют их вот в таком неприглядном виде. Мы
говорим о том, что старикам везде у нас почет, а эти два великовозрастных
дитяти об этом забыли. Пусть не удивляются, если преданные поклонницы от них
отвернутся. В свое время были прекрасными лирическими певцами, а на старости
лет стали шутами, над глупыми выходками которых нынче не смеется только
ленивый", – сообщил Манукян в беседе
с корреспондентом Dni.Ru.
Напомним, что скандальный с участием звезд был встречен волной
негатива от зрителей. Под ним тут же
появилось множество гневных комментариев сотни тысяч дизлайков. Музыкантов также раскритиковал известный ведущий и журналист Дмитрий Киселев.
Видео вполне могут
заблокировать: пользователи рассмотрели в нем проявление ненависти,
оскорбления и материалы сексуального характера. Россияне до сих пор в
шоке от треш-.