Народ не поверил в раскаяние Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Извинение исполнителей за свой скандальный клип Ибица оказалось не менее провокационным.

Народ не поверил в раскаяние Филиппа Киркорова и Николая Баскова.Извинение исполнителей за свой скандальный клип "Ибица" оказалось не менеепровокационным.Обиженных зрителей певцы решили успокоить новым роликом, вкотором пародируют совместное видео Канье Уэста и Лил Пампа на песню I Love It– там рэперы танцуют в похожих гигантских квадратных костюмах с цепями. Под родственную мелодию отечественные артисты уверяют поклонников, что испытываютугрызения совести за свой клип "Ибица".В кадре Филипп и Николай в костюмах значков "Дизлайк"преследуют пожилую поклонницу среди полок супермаркета. "Не уходи, постой,фанатка, мы заслужили все дизлайки", – поют знаменитости.Король поп-сцены признается, что сплагиатил сам себя: мол, новая "Ибица"стала копией популярного трека "Цвет настроения синий", клип на который артиствыпустил минувшей весной. Также Филипп несколько раз заявляет, что "не касался писикозла".В Сети эта исповедь звезд вызвала неоднозначную реакцию. Кпримеру, член экспертного совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян не поверил в искренность Киркорова и Баскова."Да они издеваются. Они откровенно издеваются надсвоими фанатками в возрасте. Представляют их вот в таком неприглядном виде. Мыговорим о том, что старикам везде у нас почет, а эти два великовозрастныхдитяти об этом забыли. Пусть не удивляются, если преданные поклонницы от нихотвернутся. В свое время были прекрасными лирическими певцами, а на старостилет стали шутами, над глупыми выходками которых нынче не смеется тольколенивый", – сообщил Манукян в беседес корреспондентом Dni.Ru.Напомним, что скандальный с участием звезд был встречен волнойнегатива от зрителей. Под ним тут жепоявилось множество гневных комментариев сотни тысяч дизлайков. Музыкантов также раскритиковал известный ведущий и журналист Дмитрий Киселев.Видео вполне могутзаблокировать: пользователи рассмотрели в нем проявление ненависти,оскорбления и материалы сексуального характера. Россияне до сих пор вшоке от треш-.