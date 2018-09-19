Александр Петров и Руслан Боширов станут владельцами торговой марки. Бренд Petroff & Boshiroff сможет выпускать парфюмерию, модную одежду и химикаты.

Александр Петров и Руслан Боширов станут владельцамиторговой марки. Бренд Petroff & Boshiroff сможет выпускать парфюмерию, моднуюодежду и химикаты.Заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff подалакомпания "Золотой бренд". Фирма не намерена зарабатывать на именироссиян, ставших известными после того, как Лондон назначил их "подозреваемыми"в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Товарный знак передадут в пользованиесамим героям скандала."Мы подали заявку на бренд Petroff & Boshiroff.После регистрации "Золотой бренд" намерен подарить эти товарные знакисамим Петрову и Боширову", – приводит слова представителя компании Life.ru.Товарный знак даст возможность выпускать различныехимические препараты, парфюмерию, одежду и аксессуары для женщин. Помимо этого,владельцы бренда смогут предоставлять туристические услуги и открыватьфитнес-клубы и бары.Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательногоуправления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городкеСолсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявлениядоказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. ПозжеЛондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности кпокушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.Петрова и Боширова в России быстро нашли. Как выяснилось,один из них – сотрудник фармацевтической компании. "Отравителям"порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Вскоре Петров и Боширов далиинтервью главреду Russia Today Маргарите Симоньян. Они признались, что послетого, как их фотографии показали по всем каналам, жизнь круто изменилась. В частности,они опасаются за жизнь своих близких – а также переживают за свой бизнес.