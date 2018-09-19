Александр Петров и Руслан Боширов станут владельцами
торговой марки. Бренд Petroff & Boshiroff сможет выпускать парфюмерию, модную
одежду и химикаты.
Александр Петров и Руслан Боширов станут владельцами
торговой марки. Бренд Petroff & Boshiroff сможет выпускать парфюмерию, модную
одежду и химикаты.
Заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff подала
компания "Золотой бренд". Фирма не намерена зарабатывать на имени
россиян, ставших известными после того, как Лондон назначил их "подозреваемыми"
в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Товарный знак передадут в пользование
самим героям скандала.
"Мы подали заявку на бренд Petroff & Boshiroff.
После регистрации "Золотой бренд" намерен подарить эти товарные знаки
самим Петрову и Боширову", – приводит слова представителя компании Life.ru.
Товарный знак даст возможность выпускать различные
химические препараты, парфюмерию, одежду и аксессуары для женщин. Помимо этого,
владельцы бренда смогут предоставлять туристические услуги и открывать
фитнес-клубы и бары.
Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного
управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке
Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления
доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже
Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к
покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.
Петрова и Боширова в России быстро нашли. Как выяснилось,
один из них – сотрудник фармацевтической компании. "Отравителям"
порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Вскоре Петров и Боширов дали
интервью главреду Russia Today Маргарите Симоньян. Они признались, что после
того, как их фотографии показали по всем каналам, жизнь круто изменилась. В частности,
они опасаются за жизнь своих близких – а также переживают за свой бизнес.