Британка Тейлор Роуз увеличила грудь и выставила старые импланты на продажу. Вырученными деньгами она планирует окупить пластическую операцию.

Британка Тейлор Роуз увеличила грудь ивыставила старые импланты на продажу. Вырученными деньгами она планируетокупить пластическую операцию.26-летняя вебкам-модельсообщила поклонникам о намерении добиться восьмого размера груди. Фанаты попросилиее продать им старые импланты.Девушкаустроила онлайн-аукцион, который продлится до конца недели. Пока за старые имплантыРоуз предлагают полторы тысячи фунтов, передает Metro.Порномодель беспокоилась о том, что медики ей не вернут старыеимпланты. Но девушке пошли навстречу. Также Тейлор призналась, что непредставляет, что будет делать с ними покупатель. Однако ее это вовсе несмущает.ЖительницаВеликобритании добавила, что многие потенциальные покупатели просят у нее добавитьк имплантам странные вещи. Например, ношеные штаны или старые грязныекроссовки. Но порномодель призналась, что с ее местом работы такие странныепожелания ее не удивляют. Родственники и друзья поддерживают Роуз, считая еенамерение забавным.Напомним,ранее актриса из фильмов для взрослых украинскогопроисхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. Вкачестве причины она указала сексуальное насилие, которому подверглась состороны режиссера Тони Т. Девушка пожаловалась, что во время съемок вБДСМ-фильме ее били по лицу, голове и груди.