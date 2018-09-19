Британка Тейлор Роуз увеличила грудь и
выставила старые импланты на продажу. Вырученными деньгами она планирует
окупить пластическую операцию.
Британка Тейлор Роуз увеличила грудь и
выставила старые импланты на продажу. Вырученными деньгами она планирует
окупить пластическую операцию.
26-летняя вебкам-модель
сообщила поклонникам о намерении добиться восьмого размера груди. Фанаты попросили
ее продать им старые импланты.
Девушка
устроила онлайн-аукцион, который продлится до конца недели. Пока за старые импланты
Роуз предлагают полторы тысячи фунтов, передает Metro.
Порномодель беспокоилась о том, что медики ей не вернут старые
импланты. Но девушке пошли навстречу. Также Тейлор призналась, что не
представляет, что будет делать с ними покупатель. Однако ее это вовсе не
смущает.
Жительница
Великобритании добавила, что многие потенциальные покупатели просят у нее добавить
к имплантам странные вещи. Например, ношеные штаны или старые грязные
кроссовки. Но порномодель призналась, что с ее местом работы такие странные
пожелания ее не удивляют. Родственники и друзья поддерживают Роуз, считая ее
намерение забавным.
Напомним,
ранее актриса из фильмов для взрослых украинского
происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. В
качестве причины она указала сексуальное насилие, которому подверглась со
стороны режиссера Тони Т. Девушка пожаловалась, что во время съемок в
БДСМ-фильме ее били по лицу, голове и груди.