На первом же свидании между ними произошла ссора

На первом же свидании между ними произошла ссораПравоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины в Заклязьменском. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области.Сотрудникам Следкома удалось выяснить, что 22 декабря прошлого года 39-летний владимирец познакомился с женщиной на одном из сайтов знакомств. Они договорились о первом свидании в этот же день.Вечером новый знакомый пришел в гости к 56-летней даме с бутылкой шампанского. Свидание растянулось до утра, однако что-то пошло не так, и между ними возник конфликт. Обвиняемый нашел на кухне столовый нож, вернулся в спальню, где сидела женщина, и нанес ей не менее 33 ударов по всему телу. После случившегося мужчина прихватил из квартиры золотые и серебряные украшения, ноутбук, 12 тысяч рублей и скрылся.Тело пострадавшей обнаружил ее знакомый, помогавший женщине с ремонтом квартиры.Обвиняемый был задержан в короткие сроки. Ранее судимый за грабеж и разбой, он полностью признал вину.