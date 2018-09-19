Устроивший дебош и грозивший взорвать самолет пассажир рейса Москва - Владивосток после приземления оказался в полиции, где продолжил свое выступление, оскорбляя полицейских. Доставленного в отделение авиахулигана сняли на видео.

Устроивший дебош и грозивший взорвать самолет пассажир рейса Москва — Владивосток после приземления оказался в полиции, где продолжил свое выступление, оскорбляя полицейских. Доставленного в отделение авиахулигана сняли на видео.Буянить 32-летний уроженец Уссурийска принялся сразу после взлета — первоначально он что-то не поделил с соседом, потом поругался с бортпроводниками "Аэрофлота", а следом принялся клеймить и ругать всех попутчиков. Пассажиры пару раз скрутили дебошира, но оба раза отпускали после его обещаний больше не докучать им. Слова своего мужчина не сдержал, так что в какой-то момент капитан воздушного судна даже принял решение садиться в Нижневартовске, но тут буян затих, и самолет полетел по маршруту.Впрочем, "тихий час" продолжался недолго — вскоре словоохотливого пассажира, призывавшего то Путина с Матвиенко, то Винни-Пуху с Балу, вновь прорвало. После выкриков "Аллах акбар!" и угроз взорвать самолет его связали и пристегнули ремнями, а сразу после приземления передали стражам порядка. Появление людей в форме, однако, ничуть не охладило пыл задержанного — с полицейскими он обращался по-хамски."Ты кто такой, сопляк? Ты кто, я спрашиваю? Вот видео посмотри, а главное опроси Дашу и Антона — это люди, которые меня опоили, которые поняли меня, почему я так поступаю", -раздавал он ценные указания.В настоящее время, как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, в отношении мужчины проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.