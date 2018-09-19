В Красногорске волонтеры пытаются спасти от разрушения исторический флигель усадьбы Знаменское-Губайлово. Самое молодое в ансамбле здание в стиле модерн возвели незадолго до революции. Об этой постройке слагали стихи, именно в ней собирали кружки поэты-символисты.

В Красногорске волонтеры пытаются спасти от разрушения исторический флигель усадьбы Знаменское-Губайлово. Самое молодое в ансамбле здание в стиле модерн возвели незадолго до революции. Это был свадебный подарок от мужа последней владелице усадьбы. Об этой постройке слагали стихи, именно в ней собирали кружки поэты-символисты.Вместо окон на фасаде зияют дыры. Колонны напоминают полые изнутри трухлявые пни. Краска на балюстраде облупилась. Флигель усадьбы Знаменское-Губайлово разваливается. Внутри все в руинах и мусоре. Последние несколько лет здание не охранялось, и здесь часто проводили время бездомные.Усадьба Знаменское-Губайлово — памятник федерального значения, XVIII век, один из главных образцов классицизма в Подмосковье. Флигель тут появился позже, в начале XX века. Это уже модерн, но тоже с элементами классицизма. Самая новая и по иронии судьбы самая разрушенная часть усадьбы, хотя это не только архитектурная, но и историческая ценность."В усадьбе подолгу гостили и поэты Белый, Балтрушайтис, Бальмонт, Брюсов. Поскольку этот флигель строился именно как художественная студия-мастерская для супруги последнего владельца, то, конечно, наверняка именно здесь проходили какие-то салоны и вечера", — рассказывает Евгений Соседов, председатель Совета московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.В советское время во флигеле было отделение милиции. После он никак не использовался и, судя по фотографиям, успел лишиться балкона, выходившего в яблоневый сад. Пять лет назад вместе со всей усадьбой флигель перешел в собственность Красногорской администрации под гарантию реконструкции всех зданий. Но пока здесь лишь частично заколоченные окна и заборы. Сейчас спасать флигель вышли волонтеры."В Московской области было 690 усадеб. А главные дома сохранились лишь в 190 усадьбах. Очень хочу, чтобы нам было чем гордиться, чтобы исторические ценности не пропадали", — говорит волонтер Павел Андриенко.Сейчас в Губайлове идет ремонт остальных зданий усадьбы. Обещают заняться и флигелем. Главная опасность для него вода. Обвалившаяся обшивка оголила деревянные стены, в сырую погоду они легко могут сгнить."Будут закрываться все окна, двери, восстанавливаться крыша, чтобы вода не затекала внутрь здания. После этого здание будет обнесено сеткой", — объясняет Владислав Мурзин, исполняющий обязанности директора культурно-выставочного комплекса "Знаменское-Губайлово".Реконструировать флигель планируют за полтора-два года. Тогда Знаменское-Губайлово станет полноценным ансамблем с ландшафтным парком и прудами и вновь будет украшать исторический центр Красногорска.