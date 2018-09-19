Продолжается борьба за пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). Член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович подал жалобу на вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса и потребовал привлечь того к ответственности за клевету.
Продолжается борьба за пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). Член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович подал жалобу на вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса и потребовал привлечь того к ответственности за клевету.
Напомним, что действующий президент FIDE россиянин Кирсан Илюмжинов принял решение не баллотироваться на новый срок
"Я объявлял, что буду принимать все возможные правовые меры, чтобы защитить свою репутацию и доброе имя, — написал Дворкович в Twitter. — Вчера мои швейцарские адвокаты подали жалобу в офис окружного прокурора в Лозанне с целью привлечения к ответственности господина Макропулоса за диффамацию".
I announced that I would take all possible legal measures to protect my reputation and good name. Yesterday my Swiss lawyers filed a petition to the D.A. office in Lausanne in order to prosecute Mr. Makropoulos for defamation. pic.twitter.com/QbiAtT3ft5
— Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 19 сентября 2018 г.
Отметим, что на пост главы FIDE также претендует британский гроссмейстер Найджел Шорт. Выборы состоятся 3 октября на конгрессе организации в Батуми.