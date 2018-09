Продолжается борьба за пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). Член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович подал жалобу на вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса и потребовал привлечь того к ответственности за клевету.

Продолжается борьба за пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). Член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович подал жалобу на вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса и потребовал привлечь того к ответственности за клевету.Напомним, что действующий президент FIDE россиянин Кирсан Илюмжинов принял решение не баллотироваться на новый срок"Я объявлял, что буду принимать все возможные правовые меры, чтобы защитить свою репутацию и доброе имя, — написал Дворкович в Twitter. — Вчера мои швейцарские адвокаты подали жалобу в офис окружного прокурора в Лозанне с целью привлечения к ответственности господина Макропулоса за диффамацию".I announced that I would take all possible legal measures to protect my reputation and good name. Yesterday my Swiss lawyers filed a petition to the D.A. office in Lausanne in order to prosecute Mr. Makropoulos for defamation. pic.twitter.com/QbiAtT3ft5— Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 19 сентября 2018 г.Отметим, что на пост главы FIDE также претендует британский гроссмейстер Найджел Шорт. Выборы состоятся 3 октября на конгрессе организации в Батуми.